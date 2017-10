Umfrage in Russland: Was sind die Hauptgefahren für das Land?

Veröffentlicht am 15 Mai 2008 von Paul Becker

Der Gesamtrussischer Zentrum für Untersuchungen der öffentlichen Meinung (WCIOM) führte eine repräsentative Umfrage unter den 1600 Menschen aus 153 Ortschaften in 46 Landkreisen und Republiken Russlands. Statistische Abweichungen übersteigen keine 3,4%.

Die Frage lautete: Was denken Sie, was sind die Hauptgefahren für das Land? Dabei konnte man unbegrenzte Anzahl an Antworten abgeben.

Nur 2% aller Bewohner Russlands sehen gegenwärtig keine ernsten Gefahren für Russland. Rund die Hälfte aller Rezipienten (49%) war sich nicht sicher, welche Gefahren sie nennen sollten. Die restlichen nennen am Meisten die militärische Gefahr von den USA/ NATO/vom Westen insgesamt ausgehend (11%), an der zweiten Stelle kommt die Demographische Krise und das Aussterben der Bevölkerung (6%), Terrorismus und internationaler Terrorismus kam an dritter Stelle mit 6% der Befragten, jeweils 4% der Befragten halten die Bevölkerungsarmut und die Schwäche russischer Industrie und Landwirtschaft für ernsthafte Probleme.

Als besonders wahrscheinlich gelten für die russische Gesellschaft ökologische Katastrophen (48% sind der Meinung, es sei eine reale Gefahr) und Terroristischen Angriffen gegen strategische Objekte (46%), gefolgt von Erschöpfung von Öl-, Gasreserven und anderer Naturressourcen (40%), aber auch der Verfall von Kultur, Wissenschaft und Bildung (36%). 31% sind der Meinung, dass das Aussterben wegen der negativen Geburtenrate und das Absinken des Lebensniveaus eine reale Gefahr darstellt, 29% fürchten vor Massenepidemien, 24% vor der Verletzung der territorialen Integrität des Landes, 21% vor den militärischen Konflikten mit den Nachbarländern. Als weniger real erscheinen für russische Gesellschaft die Gefahr aus dem Weltall (nur 17% nehmen diese Gefahr als real wahr), eine „Orangene Revolution“ in Russland (15%), eine von den westlichen Geheimdiensten angezettelter Umsturz (14%), Bürgerkrieg (13%) und der Krieg mit dem Westen (13%) bzw. mit dem Süden und Süd- Osten (12%), sowie die Machtergreifung durch Faschisten (7%).

All diese Gefahren sind laut den Befragten für Russland in den letzten 3 Jahren weniger aktuell geworden. So zum Beispiel verringerte sich der Anteil der Befragten, die eine Demographische Katastrophe für real halten von 58% in 2005 über 36% in 2006 auf 31% in 2008. Auf der anderen Seite stieg die Wahrnehmung einer möglichen/ realen Gefahr von ökologischen Katastrophe von 41% in 2006 auf 48% in 2008, sowie der Gefahr vor terroristischen Angriffen (von 41% auf 46%), Erschöpfung von Naturressourcen (von 36% auf 40%), des Verfalls von Kultur, Wissenschaft und Bildung (von 31% auf 36%) und einer rapiden Absenkung des Lebensniveaus (von 26% auf 31%)

