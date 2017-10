Veröffentlicht am 21 Mai 2008 von Paul Becker

Wie ich bereits in einem Artikel vor einer Woche geschrieben habe, plant die Regierung Berdymuhammedows (Berdimuhammedow) Nijasows goldene Statue, die sich mit der Sonne dreht vom Zentrum an den Rand Aschgabads zu verlegen.

An ihrer Stelle bekommt die Turkmenische Hauptstadt nach den neuesten Plänen der Regierung Berdymuhammedow ein 185 Meter hohes Monument, welches doppelt so hoch sein wird, wie das Alte, von mehreren Skulpturenkompositionen und Wasserkaskaden umsäumt wird. Geschätzte Kosten des Bau betragen rund 45 millionen € (70 Millionen $). Das neue Wahrzeichen der Stadt wird aus jeder Ecke Aschgabads zu sehen sein.

Der Anfang 2007 an die Macht gekommene Berdymuhammedow versucht wieder das Land in die internationale Gemeinschaft zu integrieren und den Personenkult seines Vorgängers zu revidieren. Beim ersten Spatenstich am Sonntag sagte Berdymuhammedow gegenüber der staatlichen Presse, dass dieses Monument ein Symbol der Übergangsperiode sein wird.



© Lenta.ru

“Dieses großartige memoriale Komplex gibt ein wunderbares Symbol der neuen Ära Turkmeistans” – so Berdymuhammedow.

Allerdings gibt es Zweifler, dass die Revidierung Turkmenbaschis Personenkults mit der Errichtung eines noch größeren Monumentes zu erreichen sei.

An dieser Stelle möchte ich Sie fragen, ob Sie der Meinung sind, dass Berdymuhammedow gerade an seinem eigenen Personenkult feilt, oder ob er das Land wirklich reformieren will.

Strebt Berdymuhammedow diktatorische Macht an?

( polls)

Paul Becker/ gusnews