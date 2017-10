Kultur: ?????? (Der Mongole)

Gestern am 21. Mai der Einladung Deutsch- Kasachischer Gesellschaft, dessen Mitlied ich bin, folgend, ging ich in die Räume der X- Verleih AG zur Premiere des neuen Filmes von Sergej Bodrow Senior (bekannt durch “Der Kuss des Bären”, “Gefangen im Kaukasus”) – Der Mongole (??????).

Vorführungssaal der X- Verleih AG, Diskussion nach dem Film (© Paul Becker)

Der Mongole, der als Kandidat für Kasachstan als „Bester fremdsprachiger Film“ 2008 ins Oscar-Rennen ging, erzählt von dem monumentalen Aufstieg des jungen Temudgin zu einem der legendärsten Stammesführer der Geschichte: Dschingis Khan.

Sommer 1172. Temudgin, Sohn eines Khans, findet in dem Mongolenmädchen Borte seine große Liebe. Eine Liebe, die Jahre voller Gewalt, Leid und Tod überstehen wird. Die Entführung Bortes durch einen verfeindeten Stamm gleicht Temudgin einer Kriegserklärung. Er zieht in einen opferreichen Kampf für seine Liebe und erkennt seine Bestimmung: Er muss als Khan aller Mongolen sein Volk vereinen und in eine sichere Zukunft führen…

Gedreht an Originalschauplätzen in der Mongolei, lässt Der Mongole eine längst vergangene, bedeutende Episode der Weltgeschichte wieder aufleben – das Leben und die Legende von Dschingis Khan, der 1162 als Temudgin, Sohn eines mongolischen Clanchefs, geboren wurde. Regisseur Sergei Bodrov und sein Ko-Autor Arif Alijev hielten sich für ihre Nacherzählung der frühen Jahre Dschingis Khans an die Erkenntnisse führender Geschichtswissenschaftler.

(offizielle Beschreibung)